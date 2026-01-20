I 20 Paesi più belli d’Italia 2026: tra i tesori nascosti brilla Summonte Ecco i comuni italiani selezionati da Skyscanner

Skyscanner rivela la lista dei 20 Paesi più belli d'Italia (Edizione 2026), per un Grand Tour tra i tesori spesso nascosti della Penisola: borghi arroccati, cittadine sul blu e siti dalla storia ancora tutta da raccontare.

"Dalle vette della Valle d’Aosta alle coste della Calabria, fino alle isole dove il tempo scorre silenzioso e alle aree interne dell'Irpinia: con questa lista di gioielli unici il team di Skyscanner celebra un’Italia alternativa, magnifica e dolcemente autentica» Sara Izzi, Team

La lista

I Paesi più belli d’Italia selezionati da Skyscanner edizione 2026. Elenco dei paesi e delle cittadine italiane selezionati dal team di Skyscanner, uno per ciascuna regione, per un viaggio alternativo e sorprenente nel Bel Paese:

Città Provincia Regione

Antagnod Aosta Valle d'Aosta

Castelmagno Cuneo Piemonte

Triora Imperia Liguria

Gargnano Brescia Lombardia

Madruzzo Trento Trentino-Alto Adige

Alleghe Belluno Veneto

Illegio Udine Friuli-Venezia Giulia

Dozza Bologna Emilia-Romagna

Sovana Grosseto Toscana

Monte Castello di Vibio Perugia Umbria

Urbania Pesaro e Urbino Marche

Tagliacozzo L'Aquila Abruzzo

Casperia Rieti Lazio

Summonte Avellino Campania

Sepino Campobasso Molise

Mottola Taranto Puglia

Bernalda Matera Basilicata

Calopezzati Cosenza Calabria

Randazzo Catania Sicilia

Tortolì Nuoro Sardegna

Per la stesura della Lista dei Paesi più belli d’Italia 2026, sono stati presi in considerazione i paesi e le città italiane con una popolazione inferiore ai 60mila abitanti, che avessero un borgo ben conservato e che esprimessero nel migliore dei modi le caratteristiche architettoniche e del paesaggio della propria Regione.

"Abbiamo anche tenuto conto di tutti i commenti condivisi dai nostri utenti in occasione della pubblicazione delle edizioni precedenti dell’iniziativa. Non si tratta di una classifica, ma di una lista di destinazioni che ci porta in viaggio tra le meraviglie di ogni Regione del Bel Paese, esplorando angoli nascosti e meravigliosi della Penisola.

Skyscanner è un’app di viaggio leader a livello mondiale. "Ogni giorno esaminiamo miliardi di prezzi di voli, hotel e auto per aiutare gli utenti della nostra app e del nostro sito web a prenotare il loro prossimo viaggio con facilità e sicurezza, beneficiando anche di una visione privilegiata sulle ultime e più importanti tendenze di viaggio".