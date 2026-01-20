I 20 Paesi più belli d’Italia 2026: tra i tesori nascosti brilla Summonte

Skyscanner rivela la lista dei 20 Paesi più belli d'Italia (Edizione 2026), per un Grand Tour tra i tesori spesso nascosti della Penisola: borghi arroccati, cittadine sul blu e siti dalla storia ancora tutta da raccontare.
"Dalle vette della Valle d’Aosta alle coste della Calabria, fino alle isole dove il tempo scorre silenzioso e alle aree interne dell'Irpinia: con questa lista di gioielli unici il team di Skyscanner celebra un’Italia alternativa, magnifica e dolcemente autentica» Sara Izzi, Team
La lista
I Paesi più belli d’Italia selezionati da Skyscanner edizione 2026. Elenco dei paesi e delle cittadine italiane selezionati dal team di Skyscanner, uno per ciascuna regione, per un viaggio alternativo e sorprenente nel Bel Paese:
Città Provincia Regione
Antagnod Aosta Valle d'Aosta
Castelmagno Cuneo Piemonte
Triora Imperia Liguria
Gargnano Brescia Lombardia
Madruzzo Trento Trentino-Alto Adige
Alleghe Belluno Veneto
Illegio Udine Friuli-Venezia Giulia
Dozza Bologna Emilia-Romagna
Sovana Grosseto Toscana
Monte Castello di Vibio Perugia Umbria
Urbania Pesaro e Urbino Marche
Tagliacozzo L'Aquila Abruzzo
Casperia Rieti Lazio
Summonte Avellino Campania
Sepino Campobasso Molise
Mottola Taranto Puglia
Bernalda Matera Basilicata
Calopezzati Cosenza Calabria
Randazzo Catania Sicilia
Tortolì Nuoro Sardegna
Per la stesura della Lista dei Paesi più belli d’Italia 2026, sono stati presi in considerazione i paesi e le città italiane con una popolazione inferiore ai 60mila abitanti, che avessero un borgo ben conservato e che esprimessero nel migliore dei modi le caratteristiche architettoniche e del paesaggio della propria Regione.
"Abbiamo anche tenuto conto di tutti i commenti condivisi dai nostri utenti in occasione della pubblicazione delle edizioni precedenti dell’iniziativa. Non si tratta di una classifica, ma di una lista di destinazioni che ci porta in viaggio tra le meraviglie di ogni Regione del Bel Paese, esplorando angoli nascosti e meravigliosi della Penisola.
Skyscanner è un’app di viaggio leader a livello mondiale. "Ogni giorno esaminiamo miliardi di prezzi di voli, hotel e auto per aiutare gli utenti della nostra app e del nostro sito web a prenotare il loro prossimo viaggio con facilità e sicurezza, beneficiando anche di una visione privilegiata sulle ultime e più importanti tendenze di viaggio".