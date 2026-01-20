Comunali Avellino, Aquino (M5S): Campo largo sì, ma prima unità sul programma Ma il 2 volte capogruppo in comune precisa: prima il programma poi la scelta del candidato sindaco

Modello regionale e di unità aspettando le comunali ad Avellino. Mentre si cerca la quadra nel Pd sul nome del possibile candidato sindaco, nel gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle in città si ragione sul campo largo e progressista, da mettere in piedi individuando il programma. “Convergenza sul progetto di città e trasparenza su scelta e processi”, spiega Antonio Aquino, per due volte capogruppo del M5S in comune. Prima il programma e poi il candidato, dunque. Ne è certo Antonio Aquino, che spiega: “Non c'è più tempo da perdere spiega Aquino-. Le elezioni sono vicine, ma serve prima costruire un programma e un perimetro entro cui muoverci coesi e decisi".

Candidato sindaco? Prima il programma

E sul possibile candidato Aquino spiega: "Da qualche giorno continuano i confronti territoriali. Solo pochi giorni fa l responsabile regionale Micillo ha chiamato tutti i gruppi, alle prese con le sfide del voto in primavera, per avviare dialoghi con le altre forze politiche. Una sorta di verifica nelle coalizioni, perchè un dato certo, su cui ragionare, è la vittoria ottenuta in Regione, con l'elezione del presidente Fico. Ad Avellino vogliamo ripartire dalle basi, effettuando screening accurati per programmare una campagna elettorale che parta dai problemi veri delle persone, che vivono in questa città".

Dialogo e condivisione

" Serve dialogo per un piano e l' interlocuzione con altre forze politiche,. Per la scelta del nome del candidato sindaco c'è tempo, perchè credo che le varie anime del campo largo debbano prima confrontarsi sul programma. Su un possibile allargamento del perimetro politico, credo sia necessario applicare un criterio definito che non snaturi quella che nasce come una alleanza di centrosinistra. Superare i limiti di indirizzo politico significherebbe solo creare forza numerica, ma problemi futuri per una possibile azione di governo, che risulterebbe fragile e rischiosa. La nostra città ha patito già troppi anni di instabilità e ora merita serietà, concretezza. Faccio mio le parole di saluto del procuratore Airoma, che ha invitato tutti al rispetto di regole precise e scelte amministrative sempre ispirate alla legalità", conclude Aquino.