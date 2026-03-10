Avellino, tenta di lanciarsi dal cavalcavia: 55enne salvato in extremis

Tragedia sfiorata sulla Variante di Avellino

avellino tenta di lanciarsi dal cavalcavia 55enne salvato in extremis
Avellino.  

Tragedia sfiorata sulla Variante di Avellino, dove ieri un 55enne era pronto a lanciarsi nel vuoto dal cavalcavia. Solo l'intervento di un automobilista di passaggio ha evitato il peggio. È successo nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 9 marzo, nella periferia del capoluogo irpino intorno alle 13. Protagonista un 55enne di Monteforte irpino, che era pronto a lanciarsi nel vuoto. Il gesto estremo è stato sventato grazie all’intervento provvidenziale di un automobilista di passaggio che, accortosi della situazione, si è fermato e lo ha soccorso, riuscendo a convincerlo a desistere dall'insano gesto.

Subito dopo sono stati allertati i carabinieri e i sanitari del 118 di Avellino. In pochi minuti sul posto sono giunti i militari dell’Arma e un’ambulanza, che hanno preso in carico l’uomo per effettuare gli accertamenti e l’assistenza del caso.

Ultime Notizie