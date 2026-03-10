Avellino, tenta di lanciarsi dal cavalcavia: 55enne salvato in extremis Tragedia sfiorata sulla Variante di Avellino

Tragedia sfiorata sulla Variante di Avellino, dove ieri un 55enne era pronto a lanciarsi nel vuoto dal cavalcavia. Solo l'intervento di un automobilista di passaggio ha evitato il peggio. È successo nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 9 marzo, nella periferia del capoluogo irpino intorno alle 13. Protagonista un 55enne di Monteforte irpino, che era pronto a lanciarsi nel vuoto. Il gesto estremo è stato sventato grazie all’intervento provvidenziale di un automobilista di passaggio che, accortosi della situazione, si è fermato e lo ha soccorso, riuscendo a convincerlo a desistere dall'insano gesto.

Subito dopo sono stati allertati i carabinieri e i sanitari del 118 di Avellino. In pochi minuti sul posto sono giunti i militari dell’Arma e un’ambulanza, che hanno preso in carico l’uomo per effettuare gli accertamenti e l’assistenza del caso.