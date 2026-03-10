Lutto Corraretti: il cordoglio della Scandone Avellino Conquistò con il club irpino l'accesso alla Serie D 1981/1982

Il basket e lo sport irpino, ma tutta la città di Avellino piange la scomparsa di Espedito Maria "Tito" Corraretti, morto ieri all'età di 72 anni. Giocatore della Scandone negli anni 80, fu "protagonista di una pagina significativa della storia della pallacanestro irpina": rimarca il club presieduto da Marco Trasente con una nota ufficiale. “La società esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Tito Corraretti. Vestì la maglia della Scandone nella stagione 1980/1981, un’annata particolare e ricca di significato per il basket irpino. In quel periodo, grazie all’impegno del presidente Ciro Melillo, diverse realtà cestistiche della città confluirono sotto un’unica bandiera, dando vita a una squadra che rappresentò un nuovo inizio per l’intero movimento. In quel gruppo militavano, tra gli altri, Petretta, Giardullo, Coretta, Sanfilippo, Amodeo, Sandulli, Lago, Fricchione e lo stesso Corraretti, guidati inizialmente da coach Cesarino Maffei (fu Lello Giannattasio il coach alla ripresa del torneo, ndr)".

Fu protagonista con i compagni nella ripartenza post-terremoto

"Fu una stagione segnata anche dal dramma del terremoto del 23 novembre 1980, che colpì duramente l’Irpinia e cambiò profondamente la vita del territorio. Nonostante le difficoltà e il lungo stop del campionato, la squadra seppe ripartire, diventando per molti un simbolo di resilienza, unità e senso di comunità. Alla famiglia Corraretti giungano le più sentite condoglianze da parte della società e di tutta la comunità cestistica avellinese, che oggi ricorda con affetto un uomo che ha contribuito alla storia della Scandone e del basket in Irpinia".