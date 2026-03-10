Avellino Basket: altra tappa nel progetto Sport e Scuola Una delegazione biancoverde raggiungerà il Liceo "Publio Virgilio Marone"

Prosegue senza sosta il progetto "Sport e Scuola", promosso quest’anno dall’Unicusano Avellino Basket. Domani, alle 9.30, una delegazione del club biancoverde guidata da coach Di Carlo con Zerini, Mussini, Lewis e Cicchetti incontrerà gli studenti del Liceo Statale "Publio Virgilio Marone" presso la sede dell’Istituto in via Tuoro Cappuccini.

Confronto costruttivo e stimolante

"Come già avvenuto nei precedenti appuntamenti, i tesserati della società avellinese torneranno tra i banchi di scuola come testimonial della propria esperienza personale e sportiva, sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita educativa e umana. Un percorso che cammina di pari passo con lo studio, entrambe strade da intraprendere con passione e ambizione, fondate su valori comuni come perseveranza, impegno e spirito di sacrificio. L’iniziativa, fortemente voluta dalla società avellinese, ha riscontrato il favore dei docenti e della dirigenza del Liceo, rappresentando una ulteriore conferma della sinergia che il club sta consolidando con il tessuto sociale della città di Avellino. Un confronto costruttivo e stimolante, volto ad avvicinare i più giovani al mondo dello sport, affinché possa diventare un autentico strumento di crescita e di vita".