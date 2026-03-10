Avellino: testa alla Virtus Entella. Sampdoria: esonerati Gregucci e Foti Squadra affidata temporaneamente a Lombardo. Samp-Avellino è in programma domenica 22

Nelle prossime ore l'Avellino riprenderà la preparazione con la Virtus Entella nel mirino. Prosegue la serie di scontri diretti in chiave salvezza con i lupi rilanciati in termini emotivi e tecnici dal successo sul Padova, firmato da Russo al 92', e con la squadra di Chiavari reduce, invece, da due vittorie consecutive (il 2-1 casalingo sul Modena e l'1-0 a Bolzano sul Sudtirol). Ballardini ritrova Tutino e Le Borgne dopo il turno di squalifica, perde Patierno per il quinto giallo in campionato, ma recupera Pandolfi dopo l'infortunio muscolare.

Squadra blucerchiata affidata temporaneamente a Lombardo

Nuovo cambio in panchina per la Sampdoria. Esonerati Angelo Gregucci e il vice Salvatore Foti dopo la sconfitta rimediata a Frosinone (3-0), il terzo ko con un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare. Il club blucerchiano ha ringraziato Gregucci e Foti per l'impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro e ha affidato temporaneamente la squadra ad Attilio Lombardo, già collaboratore tecnico nello staff doriano. Per la panchina sono due i nomi nei rumors: Beppe Iachini, e il per tecnico marchigiano si tratterebbe di un ritorno (nel 2012 conquistò la promozione in A), e Guido Pagliuca, vicinissimo ai lupi dopo l'esonero di Raffaele Biancolino e l'arrivo, invece, di Davide Ballardini in Irpinia. Sampdoria-Avellino è in programma domenica 22 (ore 17.15) al "Ferraris" nell'ultimo turno prima della pausa Nazionali.