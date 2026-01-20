Spezia-Avellino: i dettagli per il settore ospiti del "Picco" Sabato (ore 19.30) la sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B

Nella giornata di domani, alle ore 10, scatterà la prevendita biglietti del settore ospiti del "Picco" per la gara Spezia-Avellino, in programma sabato (ore 19.30) e valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Tagliando al costo di 24 euro più i diritti di prevendita ed eventuali commissioni. L'acquisto sarà possibile fino alle 19 di venerdì, giorno di vigilia del match a La Spezia.

Il comunicato del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Spezia – Avellino che verrà disputata sabato 24 gennaio 2026 alle ore 19:30 e valevole per la 21^ giornata del campionato di serie B partirà domani, mercoledì 21 gennaio 2026, la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Picco” di La Spezia. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket. I biglietti avranno un costo di 24,00 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 23 gennaio 2026".