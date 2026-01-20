Omicidio Bembo, in Appello il Pg: "Confermate le condanne di primo grado" In primo grado: 16 anni per Iannuzzi e 16 anni per i fratelli Sciarrillo

E' stata invocata la conferma delle condanne di primo grado. Questa la richiesta in aula del sostituto procuratore generale nel processo di Appello per l’omicidio di Roberto Bembo, avvenuto a Capodanno del 2023 davanti a un noto locale di Mercogliano. Davanti ai giudici della IV Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli si è aperto il processo di secondo grado con la requisitoria della Procura Generale.

Nella prossima udienza, fissata per il 10 febbraio discuterà la parte civile, l’avvocato Gerardo Santamaria e saranno discussi i ricorsi proposti dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella contro la sentenza di condanna per l’omicidio del giovane di Mercogliano emessa il 15 gennaio scorso dai giudici della Corte di Assise di Avellino nei confronti dei tre imputati di omicidio. Sedici anni ed otto mesi per Niko Iannuzzi, considerato l'autore materiale del delitto di Bembo raggiunto da sei fendenti: due dei quali al torace e alla carotide rivelatisi fatali. Sedici anni ai fratelli Lucamaria e Daniele Sciarrillo, accusati di concorso in omicidio.