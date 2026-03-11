Avellino Basket: c'è il "Back to Back" per le sfide con Rieti e Cento Rush finale nella stagione regolare e obiettivo playoff per i biancoverdi

"Back to Back" per le sfide contro la Real Sebastiani Rieti e la Benedetto XIV Cento, in programma rispettivamente sabato (ore 20.30) e sabato 21 (ore 20.30): iniziativa dell'Unicusano Avellino Basket per un unico biglietto nell'obiettivo playoff da vivere con i tifosi e valida in prevendita da oggi fino alle 12 di sabato sulla piattaforma Go2 e presso i rivenditori ufficiali. La biglietteria del PalaDelMauro sarà aperta dalle 17 alle 19 da oggi fino a venerdì e sabato dalle 10 alle 12. Dalle 17 il botteghino dell'impianto sportivo sarà aperto unicamente per il biglietto singolo. I prezzi del "Back to Back": Curva Sud 10 euro, Tribuna Terminio Inferiore e Tribuna Montevergine Inferiore 30 euro, Tribuna Terminio Superiore e Tribuna Montevergine Superiore 23 euro, Tribuna VIP 40 euro. I prezzi della gara singola: Curva Sud 7 euro, Tribuna Terminio Inferiore e Tribuna Montevergine Inferiore 20 euro, Tribuna Terminio Superiore e Tribuna Montevergine Superiore 15 euro, Tribuna VIP 40 euro.

Ulteriori dettagli dell'iniziativa

"Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita. La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026".