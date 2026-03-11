Avellino, gestione per Izzo e Simic: si valuta il modulo verso Chiavari Nessun problema specifico, solo controllo dei carichi di lavoro per i due difensori

Ripartenza al "Partenio-Lombardi" e prima seduta a porte aperte per l'Avellino verso la sfida con la Virtus Entella. Luca Pandolfi ha lavorato a parte in compagnia di Luca D'Andrea. C'è l'obiettivo del ritorno in gruppo lungo la settimana per l'attaccante e per il jolly offensivo. Semplice gestione per Armando Izzo e Lorenco Simic. In questo caso nessun problema specifico, ma solo il controllo dei carichi di lavoro, in particolar modo per il partenopeo che dalla gara vinta contro il Padova, con la prima titolarità e la prima sfida nella nuova avventura in biancoverde, è uscito con un colpo subito alla caviglia.

Il classe 2007 Spadoni in gruppo con la prima squadra

Andrea Favilli è ancora distante dalla possibilità di allenarsi con i compagni di squadra: l'edema osseo al calcagno sinistro continua a bloccare la punta. Il classe 2007, Arthur Spadoni, era in gruppo con la prima squadra alla ripresa della preparazione. Davide Ballardini potrà contare su Gennaro Tutino e Andrea Le Borgne dopo il turno di squalifica scontato sabato scorso e a fine seduta dialogo tra il tecnico e il francese. Contro l'Entella non ci sarà Cosimo Patierno, out per il quinto giallo in campionato. Valutazioni sul modulo. Da una parte c'è la continuità nel 4-3-1-2 che ha garantito il cambio di passo con il Padova da 4-4-2, dall'altra c'è il possibile ritorno al 3-5-2, speculare rispetto a quanto proposto dall'Entella. La continuità appare in vantaggio sul modulo precedente.