La giovane compagnia di Montemiletto Talea conquista il pubblico Dopo il sold out di Nocera arriva Avellino

In meno di un anno di vita è già riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama teatrale amatoriale campano.

È la storia della compagnia teatrale Talea, giovane realtà di Montemiletto, nata dalla passione per il palcoscenico e dalla voglia di costruire qualcosa di autentico, capace di unire persone, entusiasmo e cultura.

Il percorso della compagnia è iniziato con un momento significativo: l’apertura della seconda rassegna teatrale presso la Sala Impero di Montemiletto, organizzata dal Forum delle Donne. Un debutto importante che ha subito acceso i riflettori su questo nuovo gruppo teatrale, capace di distinguersi per energia, impegno e forte spirito di squadra.

Da lì il cammino di Talea ha iniziato a prendere velocità. La prima uscita ufficiale fuori dal proprio territorio è arrivata lo scorso 21 febbraio a Nocera Superiore, presso il Salone del Santuario di Materdomini, nell’ambito dell’Ottava Edizione della Rassegna Teatrale “In Scena Stasera”.

Una serata che la compagnia ricorderà a lungo: teatro gremito e sold out, un pubblico caloroso e partecipe che ha accompagnato lo spettacolo con applausi, risate ed entusiasmo. Un’accoglienza straordinaria che ha confermato il valore di un progetto nato da poco ma già capace di lasciare il segno.

Adesso il viaggio continua.

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.00 la giovane compagnia di Montemiletto salirà nuovamente sul palco, questa volta ad Avellino, presso il Teatro Parrocchiale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, all’interno della Prima Edizione della Rassegna Teatrale “Alfonso On Stage”.

In scena la commedia comico brillante “Chi cerca trova… pure ’e mazzate” di Angela Di Virgilio, uno spettacolo vivace e coinvolgente, costruito su ritmo, equivoci e momenti di irresistibile comicità.

Ma quello di Avellino non sarà che un’altra tappa di un percorso in continua crescita.

Il successo delle prime esperienze ha infatti portato numerosi nuovi inviti che accompagneranno la compagnia nei prossimi mesi. A partire dall’autunno, Talea porterà il proprio spettacolo anche su altri palcoscenici della Campania, con tappe già previste ad Ariano Irpino, Benevento, Nocera e Salerno.

Un risultato significativo per una compagnia nata da meno di un anno, che dimostra come passione, dedizione e lavoro di squadra possano trasformarsi rapidamente in un progetto teatrale capace di coinvolgere pubblico e organizzatori.

Nel frattempo la compagnia guarda già al futuro: gli attori sono infatti già al lavoro su un nuovo spettacolo, che vedrà la luce nei prossimi mesi. Per ora, però, i riflettori restano puntati su “Chi cerca trova… pure ’e mazzate”, lo spettacolo che sta accompagnando i primi, entusiasmanti passi della giovane compagnia di Montemiletto.

L’appuntamento è quindi sabato 14 marzo alle ore 20.00 ad Avellino, per una serata di teatro, divertimento e condivisione.

Talea torna in scena. E, a giudicare dall’entusiasmo del pubblico e dai tanti inviti ricevuti, questa è solo l’inizio di una storia destinata a crescere ancora.