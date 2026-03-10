A16 Napoli-Canosa: chiusure notturne del tratto Candela-Grottaminarda Non sarà raggiungibile l'area di servizio "Calaggio nord traffico dirattato sulla statale 90

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, nei seguenti giorni e orari:

Dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo.

Dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 14 marzo.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Calaggio nord", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110, superando la località di Ponte Bovino, proseguire sulla statale 90 delle puglie seguendo le indicazioni per Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 alla stazione di Grottaminarda, verso Napoli.