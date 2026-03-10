Campo Largo, Petracca: priorità alla classe dirigente e mai con Nargi

“È giusto che il Partito Democratico parta dalla sua classe dirigente per la scelta del candidato sindaco di Avellino - così Maurizio Petracca, capogruppo del Pd in consiglio regionale, al termine del tavolo del campo largo, che si è tenuto oggi pomeriggio presso la sede del Pd di via Tagliamento-. Credo che abbiamo una classe dirigente radicata, che negli anni ha dimostrato competenze amministrative importanti. Tra l'altro oggi discutevamo a questo tavolo e l'ho detto anche nella riunione, proprio perché esisteva quella classe dirigente che ha fatto sì che oggi non ci sia più Festa a fare il sindaco di Avellino attraverso denunce puntuali che poi hanno generato l'implosione della sua coalizione e quindi credo che sia giusto partire da coloro che in prima persona si sono impegnati, non abbiamo escluso altre soluzioni ma è giusto che si parta dalla classe dirigente del partito”.
Tra i nomi che circolano, oltre ai tre ex consiglieri, c'è anche il nome dell'imprenditore Walter Giordano: “Oltre a Giordano devo dire che ci sono tantissime persone che si sono proposte – ha aggiunto Petracca- per far parte della coalizione del centrosinistra. Noi apriamo a tutti coloro che vogliono far parte di questo campo largo, a tutti coloro che negli anni si sono dimostrati vicini al mondo del centrosinistra. Ovviamente l'unica reclusione che abbiamo, in maniera netta, è quella rispetto a ipotesi che pure qualcuno ha messo artatamente in giro, che noi siamo alternativi al centrodestra e alle amministrazioni che hanno rappresentato il centrodestra in questi anni”.