Campo Largo, Petracca: priorità alla classe dirigente e mai con Nargi Maurizio Petracca, capogruppo del Pd in consiglio regionale, al termine del tavolo del campo largo

“È giusto che il Partito Democratico parta dalla sua classe dirigente per la scelta del candidato sindaco di Avellino - così Maurizio Petracca, capogruppo del Pd in consiglio regionale, al termine del tavolo del campo largo, che si è tenuto oggi pomeriggio presso la sede del Pd di via Tagliamento-. Credo che abbiamo una classe dirigente radicata, che negli anni ha dimostrato competenze amministrative importanti. Tra l'altro oggi discutevamo a questo tavolo e l'ho detto anche nella riunione, proprio perché esisteva quella classe dirigente che ha fatto sì che oggi non ci sia più Festa a fare il sindaco di Avellino attraverso denunce puntuali che poi hanno generato l'implosione della sua coalizione e quindi credo che sia giusto partire da coloro che in prima persona si sono impegnati, non abbiamo escluso altre soluzioni ma è giusto che si parta dalla classe dirigente del partito”.



Tra i nomi che circolano, oltre ai tre ex consiglieri, c'è anche il nome dell'imprenditore Walter Giordano: “Oltre a Giordano devo dire che ci sono tantissime persone che si sono proposte – ha aggiunto Petracca- per far parte della coalizione del centrosinistra. Noi apriamo a tutti coloro che vogliono far parte di questo campo largo, a tutti coloro che negli anni si sono dimostrati vicini al mondo del centrosinistra. Ovviamente l'unica reclusione che abbiamo, in maniera netta, è quella rispetto a ipotesi che pure qualcuno ha messo artatamente in giro, che noi siamo alternativi al centrodestra e alle amministrazioni che hanno rappresentato il centrodestra in questi anni”.