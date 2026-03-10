Cuzzola: "Per Avellino ci sia una solida organizzazione amministrativa" L'ex assessore al futuro sindaco: "Dovrà compiere un salto di qualità sul piano organizzativo"

Nota ufficiale da parte di Enzo Cuzzola, docente di Economia delle Amministrazioni Pubbliche, Mediterranea, Reggio Calabria ed ex assessore al comune di Avellino, rivolta al futuro sindaco. "Avellino oltre l’emergenza finanziaria. Il Comune di Avellino non è più sull’orlo del dissesto. Negli ultimi anni, grazie al lavoro amministrativo svolto e al Patto con il Governo, è stato avviato un percorso concreto di riequilibrio finanziario. Il contributo statale pluriennale destinato al ripiano del disavanzo, insieme alle misure adottate sul bilancio dell’ente, ha consentito di mettere in sicurezza i conti e di scongiurare uno scenario che avrebbe avuto conseguenze pesantissime per la città. Questo risultato non va sottovalutato. Avellino veniva da una fase estremamente complessa, caratterizzata da disavanzi rilevanti e da un sistema finanziario fragile".

"La crisi non era solo finanziaria"

"Il lavoro di ricostruzione del bilancio ha richiesto scelte difficili, rigore amministrativo e una visione chiara delle priorità. Oggi possiamo dire che il percorso di risanamento è stato avviato e procede nella direzione giusta. Ma sarebbe un errore pensare che la crisi attraversata dal Comune di Avellino sia stata soltanto finanziaria. In molti enti locali italiani i problemi di bilancio rappresentano spesso il sintomo di una difficoltà più profonda. Anche nel caso di Avellino la fragilità dei conti è stata in larga parte la conseguenza di una insufficiente organizzazione amministrativa, di una macchina comunale che nel tempo ha perso capacità di programmazione, coordinamento e controllo dei processi. Il bilancio, in fondo, non è altro che la fotografia dell’organizzazione di un ente. Quando i processi amministrativi non sono ben strutturati, quando i settori non dialogano tra loro, quando la programmazione finanziaria non è strettamente collegata all’azione amministrativa, i problemi emergono inevitabilmente nei conti pubblici".

"Compiere un salto di qualità sul piano organizzativo"

"Per questo motivo il vero passaggio decisivo per il futuro di Avellino non riguarda soltanto il completamento del percorso di riequilibrio finanziario - che resta ovviamente una priorità - ma soprattutto la ricostruzione di una solida organizzazione amministrativa. Il periodo commissariale potrà forse aver contribuito a riportare ordine in alcune procedure e a rafforzare i meccanismi di controllo. Ma il compito più importante spetterà alla prossima amministrazione. Il futuro sindaco dovrà consolidare quanto è stato fatto finora, garantendo il rispetto degli obiettivi previsti dal piano di riequilibrio e dalle misure concordate con il Governo. Ma dovrà soprattutto compiere un salto di qualità sul piano organizzativo: rafforzare la capacità gestionale dell’ente, migliorare i sistemi di programmazione e controllo, rendere più efficiente la macchina amministrativa. Solo in questo modo il risanamento finanziario potrà diventare strutturale e definitivo".

"Risanare il bilancio non è un punto di arrivo"

"Risanare un bilancio è un passaggio fondamentale, ma non è un punto di arrivo. È piuttosto la condizione necessaria per tornare a pensare allo sviluppo. Avellino ha tutte le caratteristiche per svolgere un ruolo centrale nell’Irpinia e, più in generale, nella Campania interna. Una città che sappia valorizzare le proprie risorse, migliorare la qualità dei servizi e rafforzare il proprio tessuto economico può tornare ad essere non solo una città vivibile, ma anche una città attrattiva e capace di offrire opportunità. La stagione dell’emergenza finanziaria può considerarsi avviata verso la conclusione. Ora si apre una fase nuova. La sfida della prossima amministrazione sarà quella di trasformare il risanamento in stabilità e la stabilità in sviluppo. Solo così Avellino potrà finalmente guardare al futuro con fiducia".