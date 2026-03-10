Ariano: lieve tamponamento all'incrocio Maddalena ad è caos totale La polizia municipale evita il peggio

Un tamponamento lievissimo, senza danni alle due auto e una donna che in preda allo spavento finisce in ospedale.

Pomeriggio da ingorgo stradale all'imbocco della galleria Maddalena, lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino.

A causa della presenza a centro strada di una delle due vetture, l'importante arteria di collegamento è rimasta letteralmente bloccata.

Ad evitare il peggio e ad alleviare in qualche modo i disagi, cercando in qualche modo di far defluire il traffico, una pattuglia della polizia municipale. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la donna al pronto soccorso del vicino ospedale. Bloccati mezzi pesanti e autobus di linea. C'è voluto del tempo per liberare l'arteria e consentire far defluire il transito dei vari mezzi.

In un primo momento in molti avevano pensato ad incidente dalle conseguenze più gravi, poi un sospiro di sollievo per tutti. Un pomeriggio di disagi dunque, su una strada già di perse caotica ogni giorno.