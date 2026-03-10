Ladri scatenati ad Aiello del Sabato: 3 colpi tentati in serata Allerta nei comuni dell'hinterland

Ladri scatenati tra Avellino e provincia. Serata di alta tensione ad Aiello del Sabato, comune in provincia di Avellino, dove nella serata di oggi — martedì 10 marzo 2026 — sono stati segnalati diversi tentati furti in almeno tre distinte zone del territorio: Selve Vecchie, Contrada Fornace e aree limitrofe.

Colpi sventati

Furti tentati e sventati grazie anche ai sistemi di sorveglianza che hanno messo in fuga i banditi. I residenti hanno prontamente allertato i Carabinieri, ai quali sono state fornite le prime segnalazioni. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli tra strade interpoderali e collegamenti tra le zone più isolate.

La dinamica degli episodi

I tentati furti si sarebbero verificati in rapida successione nella stessa serata, lasciando ipotizzare un'azione coordinata o comunque la presenza di soggetti che si spostavano da un'area all'altra.

Ad Avellino allerta a contrada Pennini

Ad Avellino nei giorni scorsi più colpi sono stati segnalati nella zona di contrada Pennini, dove i ladri sono entrati in azione noncuranti della presenza in casa dei proprietari.