"E' stato trovato in una pozza di sangue a terra con un buco netto al collo" E' la tragica fine di un pastore maremmano a Montecalvo Irpino

E' stato trovato in una pozza di sangue a terra con un buco netto, ben delineato al collo, non si sa al momento se colpito da arma da fuoco o da qualcos'altro. E' la tragica fine di un pastore maremmano.

E' quanto accaduto in contrada Valli a Montecalvo Irpino. A fare la sconcertante scoperta Luigi Acquaviva, titolare di un noto bar, da sempre e silenziosamente impegnato nel recupero e salvataggio di animali abbandonati.

"Ha perso molto sangue, era in fin di vita ormai e stamane alle 7.00 è morto. Un pastore maremmano di 50 chili che non poteva essere attaccato da lupi o altri animali. Si sarebbe difeso".

E non sembra sia l'unico caso in questa zona. Non molto tempo fa il rinvenimento di gatti morti, non si sa se per avvelenamento o essendo stati attaccati da randagi..

Luigi ha uno strano presintimento sull'ultimo grave episodio e lo scrive su facebook in un post: "Sparare ad un cane solo perché si avvicina a qualcosa di vostro, vergogna!"