Progetto Scherma in Alta Irpinia: "Nuove opportunità per i giovani" "Vogliamo creare un movimento in una zona penalizzata a livello infrastrutturale"

Quanto presentato ad ottobre ha preso forma. Via al progetto "Scherma in Alta Irpinia" a Sant'Angelo dei Lombardi, alla possibilità rivolta ad alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie dell'Alta Irpinia di provare gratuitamente all'Istituto "Criscuoli" i corsi di scherma promossi dall'area interna "Città dell'Alta Irpinia" con il comitato regionale della Federazione Italiana Scherma e l'ASD Olympia Fencing Club.

Repole: "C'è anche una ragione storica"

"Il progetto Scherma in Alta Irpinia si fonda sull’esigenza di poter esplorare una disciplina sportiva che per varie ragioni, tra queste l’assenza di strutture dedicate, non è praticata in zona. - ha affermato il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole - Come amministratori avvertiamo sempre più la necessità di offrire nuove opportunità ai giovani delle aree interne e della provincia, la necessità di offrire le stesse occasioni che si trovano nelle città. C’è poi una ragione storica che in parte ci ha suggerito questa scelta: il legame tra San Michele Arcangelo, patrono di Sant’Angelo dei Lombardi, e la scherma. Il santo guerriero è stato venerato come difensore e guida nelle battaglie spirituali ed ha rappresentato per le comunità dell’Appennino un simbolo di coraggio e protezione.

D'Armiento: "L'interesse per gli altri sport è in crescita"

"Vogliamo creare un movimento in Alta Irpinia, una zona logisticamente penalizzata a livello infrastrutturale. Molti genitori avvertono la difficoltà di portare i propri figli nelle città per praticare la scherma e adesso sono già entusiasti di poter trovare delle attrezzature non lontano da casa. - ha aggiunto lo schermidore Francesco D'Armiento dell'Olympia Fencing Club - Vogliamo creare questo movimento perché la Campania ha storia nella disciplina e tradizione di successi. Perché inoltre la scherma incarna valori importanti come la legalità e il rispetto per l’avversario. Inoltre l’interesse dei più giovani per gli altri sport al di fuori del calcio sta crescendo, si pensi al tennis".