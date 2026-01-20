Dimensionamento scolastico, Azione: "La provincia vuole sacrificare Ariano" "Una follia che penalizzerebbe in particolare il liceo classico e scientifico Parzanese"

"In via eccezionale, e senza che ciò possa essere inteso come un cambio di linea, condividiamo la posizione, assolutamente tardiva, dell’amministrazione comunale di Ariano Irpino, che dopo aver sottovalutato il problema del dimensionamento scolastico, ha realizzato che si stanno perdendo due dirigenze scolastiche e che è il caso di farsi ascoltare nelle sedi competenti".

E' quanto scrive in una nota la segreteria di Azione Ariano Irpino. "Dopo aver cercato di difendere le tre dirigenze degli istituti comprensivi anziché puntare sulla permanenza delle tre dirigenze delle scuole superiori, ha capito che la Provincia, che in un primo momento aveva deciso di non decidere, vuole sacrificare Ariano e tagliare qui ben due dirigenze scolastiche.

Una follia che penalizzerebbe in particolare il liceo classico e scientifico Pietro Paolo Parzanese che sparirebbe anche nominativamente.

Sarebbe un danno gravissimo per il mondo della scuola e la premessa per un ulteriore indebolimento di Ariano e dei comuni delle aree interne".