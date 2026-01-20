"La cancellazione del liceo Parzanese di Ariano è una barbarie" Patto civico e moderati per Ariano: "Bisogna ora reagire, tutti insieme e con forza"

"La proposta del 19 gennaio 2026 della Provincia di Avellino, che in tema di accorpamenti scolastici penalizza esclusivamente Ariano e i suoi istituti, cancellando l’autonomia e il nome dello storico liceo Parzanese, è una barbarie, contro cui bisogna reagire, tutti insieme e con forza.

Ciò però, affermano in gruppi consiliari "Patto civico e moderati per Ariano, non può esimerci dall’osservare:

A) che quella proposta proviene da un Ente perfettamente allineato con la “filiera istituzionale” cui aderisce la nostra maggioranza amministrativa, che anzi in Provincia è rappresentata ai livelli apicali, ricoprendo la vice-presidenza: è ciò la dice lunga sul peso e l’autorevolezza che il nostro Comune riveste ormai negli Enti sovracomunali.

B) che di questa funesta eventualità se ne parlava da mesi, senza che il sindaco abbia avvertito l’esigenza di dare più forza alle giuste rivendicazioni della nostra città coinvolgendo il Consiglio Comunale, la Consulta scuola, i vari istituti, gli addetti ai lavori e i cittadini in un’iniziativa comune.

C) che già nell’agosto 2023, ai primi campanelli di allarme, la minoranza consiliare aveva convocato il Consiglio Comunale, segnalando il problema soprattutto con riferimento al “Parzanese”.

In quell’occasione l’amministrazione minimizzò, rinunciando ad un’azione comune e approvando a maggioranza un comunicato di maniera, salvo poi a dimenticarsi dell’argomento fino ad oggi.

La città andrebbe difesa con iniziative politiche efficaci, al momento e nelle sedi opportune, e non con le postume lamentele in favore di social".