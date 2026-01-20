Sì spiega. Cosa cambia con la separazione delle carriere: focus ad Avellino

"Sì spiega. Cosa cambia con la separazione delle carriere". Focus dell'ordine degli avvocati di Avellino. L'appuntamento è per il prossimo 30 gennaio alle ore 15.30 al carcere borbonico, sala "Ciriaco De Mita".
Ecco il programma:
Saluti: Fabio Benigni presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino e Biancamaria d’Agostino consigliere nazionale forense.
Modera: Pierluigi Melillo giornalista, direttore responsabile di Otto Channel Tv.
Intervengono:
Andrea Cangini segretario generale della fondazione Luigi Einaudi, Carlo Morace componente dell’ufficio di coordinamento dell’organismo congressuale forense, Gaetano Aufiero presidente della camera penale Irpina, Carmine Foreste presidente dell’ordine degli avvocati di Napoli
Iniziativa curata nei minimi dettagli dal presidente Fabio Benigni e il consigliere segretario Francesco Castellano.