Bimbo ingoia batteria: salvato. "Grazie angeli del Moscati" Cinque giorni di ricovero per il piccolo di otto anni

E’ stato salvato dai medici del Moscati un bimbo di 8 anni di Santa Lucia di Serino, che era arrivato al pronto soccorso con una pila nello stomaco. Il tempestivo intervento del gastroenterolgo Aristide Morante e dell’anestesista hanno scongiurato il peggio per il piccolo che dopo 5 giorni di ricovero in giornata ha lasciato il nosocomio avellinese in salute. Gioia grande per i familiari che hanno trascorso momenti di grande apprensione.

Tutto è accaduto venerdì nella tarda mattina quando il ragazzino ha inghiottito una pila tonda – come riporta Telenostra. I genitori resosi conto dell’accaduto lo hanno trasportato subito alla città di ospedaliera dove è stato preso in cura dai sanitari. Sono scattate tutte le procedure del caso.

Il dottor Morante coadiuvato dall’anestesista Rubino, ha effettuato una tempestiva gastroscopia riuscendo ad individuare ed estrarre velocemente la pila evitando lesioni al ragazzino che è rimasto in cura per cinque giorni al Moscati . I genitori e il piccino hanno ringraziato tutto il personale medico e sanitario del polo di alta spacialità di Avellino.