Gay Pride. Ecco i santini anti-Salvini con Mamma Schiavona Massimo Saveriano provoca e invita alla riflessione aspettando il Roma Pride e l'Abellinum Pride

Sono santini speciali, che proteggono dall’odio e invitano all’amore dicendo, al contempo, “no” all’omofobia. Li ha realizzati l’eclettico e talentuoso Massimo Saveriano, che anno dopo anno stupisce e invita alla riflessione tra travestimenti colorati, bizzare e divertenti body performance, arricchendo di riflessione e contenuto ogni Pride. Stavolta lui, mercoglianese doc e amante e cultore del Montagnone, invoca Mamma Schiavona, a Madonna che tutto concede e tutto perdona. Lo fa riflettendo iconoclasticamente sulla politica del vicepremier Matteo Salvini. Lo fa per invitare tutti alla tolleranza. “Bisogna scendere in piazza bisogna lottare ancora tanto per i nostri diritti, quelli di tutti. Io ho l’esigenza di provocare! Non posso stare fermo altrimenti muoio!!! Io il mio Gay Pride lo vivrò con la mia Madonna la Madonna di tutti colei che tutto concede e tutto perdona! Grazie Mamma Schiavona!!!!!!! Mi hai insegnato ad essere Vero!!!!!!!!!!

Ci vediamo sabato al Roma Pride e il 15 ad Abellinum Pride - People Have The Power!ricordatevi di ritirare il santino!!!! Ci Proteggerà da tutto questo odio”.