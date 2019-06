Isochimica, iniziato lo smaltimento dei cubi d'amianto Ieri il primo lotto è stato trasferito in discarica a Matera

E' iniziato il trasferimento dei cubi di amianto dell'ex Isochimica di Pianodardine verso Matera. È partito nella mattinata di ieri il primo carico di cubi ammassati sul piazzale esterno dello stabilimento di Borgo Ferrovia. I primi otto sono stati caricati su un camion e sono stati trasferiti presso l’impianto La Carpia in Basilicata, una delle poche discariche italiane autorizzate al trattamento di rifiuti contenenti amianto. Le operazioni, durate circa quattro ore, sono state eseguite in confinamento, cioè all’interno di un apposito capannone montato all'ingresso della fabbrica. Le operazioni continueranno anche oggi, in totale i cubi di cemento-amianto da smaltire sono 467.