Viale Italia, ok al progetto ma le aiuole restano nel degrado Il commissario Priolo ha sbloccato i fondi, ma i residenti chiedono manutenzione per il verde

Finalmente per viale Italia, considerata una volta il cuore verde della città, arriva la delibera per il progetto di riqualificazione. ll commissario Priolo ha intercettato i fondi in Regione e sbloccato il progetto.

Sarà realizzata una pista ciclabile, verranno piantati 40 nuovi platani, le aiuole verranno sistemate e la cosa più importante: verrà realizzata la rotatoria all’incrocio tra viale Italia via Dorso. Intanto, negli ultimi giorni, sono arrivate numerose segnalazioni per le aiuole abbandonate. L’erba, incolta, ha raggiunto altezze sconsiderate e tra i cespugli si annidano rifiuti e animali di ogni genere. I residenti, chiedono al Comune un po’ di manutenzione con il taglio dell’erba ed evitare situazioni di pericolo.