Smog, un nuovo patto tra i sindaci contro gli sforamenti Siglato questa mattina in Prefettura

Sottoscritto in Prefettura un accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'Area Urbana di Avellino. Al tavolo, oltre al comune capoluogo, anche Aiello del Sabato, Atripalda, Capriglia Irpina, Contrada, Grottolella, manocalzati, Mercogliano,Monteforte Irpino, Montefredane, Ospedaletto d'Alpinolo, Summonte , l’ ASL Avellino ed Arpac Regione Campania"

Soddisfatto il commissario Priolo. “Oggi si firma un protocollo condiviso da tutti con l’impegno anche degli altri comuni, seppur differenziato. È un risultato molto importante, prendiamo tantissimi altri impegni oltre al divieto di circolazione una volta raggiunti i 35 sforamenti". Una delle previsioni del protocollo è la costituzione di un tavolo permanente che si deve riunire ogni tre mesi per verificare eventuali correttivi, anche con il contributo di Arpac e Asl. Questo protocollo è una traccia per le future amministrazioni”.

È stato implementato il protocollo già esistente – aggiunge il sindaco di Montefredane Tropeano - con alcune iniziative che possiamo mettere in campo anche noi sindaci della provincia come ad esempio un maggior controllo delle caldaie e degli abbruciamenti. C’è bisogno di un cambio di mentalità ma non chiuderemo al traffico i nostri comuni. Sarebbe importante che il trasporto pubblico urbano del capoluogo fosse esteso anche ai comuni limitrofi”.