Emergenza casa, il sindacato scrive all'ACER Assocasa: "Degrado e fatiscenza degli alloggi, serve intervenire"

Riesplode l'emergenza casa ad Avellino. Il sindacato Assocasa, accogliendo le sollecitazioni dei tantissimi inquilini, chiede un incontro urgente al commissario dell'Acer l'ente che ha sostiuito lo Iacp, anche alla luce della proproga del commissariamento. Per Il coordinatore regionale Elio Amodeo i tempi non sono più differibili, bisogna discutere le emergenze che riguardano gli alloggi popolari di Avellino e provincia. “Troppe abitazioni vivono in situazioni di fatiscenza e degrado, serve una seria politica per gli alloggi”