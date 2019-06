Carmen vince The Voice."Sembra un sogno,grazie vi voglio bene" La sedicenne di Montoro ringrazia tutti i suoi fan e la sua comunità per averla sostenuta

Segni particolari una voce incredibile e bellissima. Sedici anni e un trionfo a The Voice of Italy che ha incantato milioni di spettatori, perché quella di Carmen Pierri, la giovanissima cantante di Montoro in provincia di Avellino, è una favola moderna fatta di grande bravura, determinazione e un dono unico: una voce stupenda che fa tremare i cuori. Carmen dopo il trionfo a The Voice i racconta, rimarcando il grande affetto per la sua Montoro che l’ha sostenuta puntata dopo puntata. “Non so che dire, sono ancora emozionata non solo per la vittoria, ma anche per la straordinaria partecipazione della mia comunità. Mi hanno accolto con una grandissima festa, mi hanno regalato una gioia incredibile”. (clicca e segui l'intervista su ottochannel.tv)

Occhi grandi e tanto sacrificio. Carmen studia canto da anni e ha dimostrato una grandissima determinazione.

“Ero la più piccola di tutti. Non vi nascondo una certa apprensione vissuta nel vedermi a confronto con altri talenti più rodati, più maturi. Ma alla fine, grazie al mio coach Gigi D’Alessio ho vinto. Gigi è stato non solo un grande coach ma un padre. Mi ha insegnato standomi vicino anche umanamente rispetto alla tensione di un talent così importante. Dedico questa vittoria a tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto e dico a tutte le ragazze come me di non mollare mai e di seguire con tenacia i propri sogni”.

Carmen, in squadra con Gigi D’Alessio, ha sbaragliato la concorrenza di altre tre bravi cantanti e si è aggiudicata la possibilità di produrre un disco con una nota casa discografica.

A Montoro, la cittadina irpina che l’ha adottata (è nata a Salerno), è stata organizzata una grande festa in suo onore, durante la quale è pure spuntata una sciarpa dell’Avellino, alzata al cielo da Carmen.

«Sta succedendo tutto così velocemente, sembra tutto un sogno». Carmen Pierri fatica a contenere l’euforia di chi ce l’ha fatta, di chi ha un sacco di energie per dimostrare di avere tanto da dire. Come Cenerentola, Carmen ha assistito alla sua vittoria in albergo, la televisione accesa e la gioia incontenibile che non l’ha fatta chiudere occhio per tutta la notte, perché essendo minorenne non può presenziare in tv dopo la mezzanotte.

A ritirare il premio è stato il suo coach Gigi D’Alessio che, qualche ora dopo la diretta, le ha consegnato il premio che ha ritirato per suo conto dalle mani di Simona Ventura: «Sono contenta che lo abbia ritirato Gigi, perché anche lui merita la vittoria», scandisce Carmen, «fiera di aver scelto lui e di aver lavorato con lui». Intanto la giovane a Verona poche ore dopo si è esibita all’Arena in occasione dei Seat Music Awards (in diretta su Raiuno). Ha cantato Verso il mare, l’inedito che anticiperà la sua nuova collaborazione con la Universal Music e che le ha conferito lo scettro di regina di The Voice.