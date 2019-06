Roma Pride. Spunta la Modanna di Montevergine anti-Salvini I santini di Massimo Saveriano rilanciati dai media nazionali.Messaggio forte per dire no all'odio

Santini anti Salvini per proteggere dall’odio. L’icona della Madonna di Montevergine ha sfilato al Roma Pride portata da Massimo Saveriano militante attivista del movimento Lgbt campano. Dal Partenio al Colosseo Saveriano ha portato l’icona rivisitata per dire no alle discriminazioni. Santini anti-Salvini dalle falde del monte Partenio, anche conosciuto come Montevergine in onore di Mamma Schiavona. Alla quale è dedicato il tradizionale pellegrinaggio del 2 febbraio, la cosiddetta “juta dei femminielli”. I santini, che dicono no all’omofobia e a tutti i pregiudizi, sono frutto dell’arte di Massimo Saveriano, che ha anche postato le foto del suo lavoro sul suo profilo facebook e che oggi ha pubblicato una ricca galleria di Foto. Tra chi ha ricevuto un santino c’è stata anche Vladimir Luxuria madrina delle Femminiello Pride del due febbraio in onore di Mamma Schiavona, che ha posato per una foto con Saveriano, che sta riscuotendo molto successo sul social, tra like e commenti. Con un post eloquente aveva spiegato: “Bisogna scendere in piazza bisogna lottare ancora tanto per i nostri diritti, quelli di tutti. Io ho l’esigenza di provocare! Non posso stare fermo altrimenti muoio! Io il mio Gay Pride lo vivrò con la mia Madonna la Madonna di tutti colei che tutto concede e tutto perdona! Grazie Mamma Schiavona! Mi hai insegnato ad essere Vero!. Ci vediamo anche il 15 ad Abellinum Pride – People Have The Power! Ricordatevi di ritirare il santino!!!! Ci Proteggerà da tutto questo odio”.

Il canto partigiano 'Bella ciao' è stato intonato dai partecipanti in testa al Roma Pride, il corteo per i diritti delle persone omosessuali in corso nella Capitale. Dal fondo della manifestazione intanto arrivano le note del repertorio 'tradizionale' delle iniziative Lgbt, dalle canzoni di Raffaella Carrà ai grandi successi disco. Ed è stata sfilata tra cori e proteste all’indirizzo del Governo e del sindaco Raggi.

«Che orgoglio che grande Emozione portare la mia Terra al Roma Pride

Mamma Schiavona Salvici tu !!!Grazie grazie mille A Maronna v’accompagna«. Commenta ancora Saveriano.