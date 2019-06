E' morto Gianluca Catapano, ex campione del mondo Bodybuilder di razza, beneventano, si è spento all'ospedale Moscati di Avellino. Aveva 47 anni

Il mondo dello sport campano, e non solo, è in lutto per la morte di Gianluca Catapano: l'ex campione mondiale di body building si è spento all'età di 47 anni. Il campione 47enne è morto all'ospedale Moscati di Avellino, dove era ricoverato da tempo. Nonostante il ricovero il prossimo 22 giugno avrebbe dovuto partecipare a The Italian Phoenix, manifestazione sportiva di body building in programma a Telese Terme, come aveva confermato lo stesso Gianluca nel suo ultimo post su Facebook. Sul suo portale, Gianluca Catapano raccontava com’era nata la sua passione:”Andai al cinema a vedere un film di Arnold (Schwarzenegger, ndr): “Commando”. Vedendo il suo grande sviluppo muscolare scoppiò nella mia mente una scintilla e mi riproposi di diventare un Bodybuilder ad ogni costo”. Un proposito cui Catapano diede seguito arrivando campione del mondo.

Tanti i messaggi che corrono sul social a memoria del campione «Sarai l’angelo piú forte che c’è lassú…», «Addio ad un importante esponente dello sport Sannita che con il suo impegno è stato capace di ricevere numerosi riconosimenti anche a livello internazionale»,

I funerali si sono tenuti questo pomeriggio. Sul profilo social dell’associazione si legge: “Le esequie muoveranno oggi 8 giugno dalla Città ospedaliera di Avellino per il rito funebre che si terrà nella Chiesa San Ciro dei Pini (Av)”.