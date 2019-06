Aurora, eccellenza della scuola. "Mamma ti sorride da Lassù" La premiazione per gli ottimi risultati e il primo posto alle olimpiadi di filosofia per la 17enne

Ieri 7 giugno presso l'IIS Pacinotti Archimede di Roma si Ë svolta l'annuale cerimonia di premiazione delle Eccellenze della scuola.Tra le premiate anche per quest'anno una giovanissima studentessa diciassettenne di origine irpine Aurora Parente frequentante la classe III del Liceso Scientifico presso la stessa istituzione scolastica. Dopo essere stata premiata negli scorsi anni per la sua ottima performance alle olimpiadi di matematica, a quelle di italiano e per il proficuo impegno nella redazione del giornalino scolastico questa volta è stato sottolineato il suo ottimo piazzamento alle fasi finali finali delle olimpiadi della filosofia dopo essere risultata vincitrice d'Istituto, Come ha sottolineato il vice Preside che le ha consegnato l'attestato di Eccellenza della Scuola la sua performance è evidentemente frutto di talento innato piuttosto che del risultato degli insegnamenti ricevuti visto che solo in questo anno scolastico ha cominciato a cimentarsi con lo studio della filosofia e le olimpiadi si svolgono nel primo trimestre dell'anno scolastico. Ad Aurora , al papà Antonio, già uno tra i più giovani Direttori Generali di un Ministero in Italia, così come ai nonni Anna Teresa, Aurora, Ernesto e Pasquale ed afli zii Gaetano e Gianluca i nostri migliori auguri e felicitazioni. Un pensiero particolare poi alla mamma di Aurora , Maria Luisa Leone che ebbe tragicamente a lasciare questo mondo circa 15 anni fa, ma siamo sicuri da Lassù abbia regalato l'ennesimo sorriso alla sua piccola grande e talentuosa figliola.