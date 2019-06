Tre bus dell'Air in panne, l'ira dei pendolari La Rsu Cgil scrive all'azienda per vederci chiaro sulla ditta che cura la manutenzione

Soltanto nella mattinata di oggi tre bus dell'Air in viaggio da Avellino a Napoli in panne. (foto di Repertorio). Il primo ha dovuto registrare la rottura delle frizione, gli altri due hanno avuto problemi ai soffietti che alimentano il cambio. Disagi e proteste da parte dei pendolari che hanno sfogato anche sui social tutta la loro rabbia per un servizio che lascia sempre più a desiderare.

Protesta anche il sindacato. La Rsu della Cgil ha inviato una nota all'azienda con l'intento di vederci chiaro sull'operato della ditta esterna che cura la manutenzione. “Due bus si sono fermati quasi contemporaneamente stamattina all'altezza del Tribunale – spiega Luca Napolitano della Filt Cgil – e anche un terzo ha avuto problemi a Torrette di mercogliano sono stati comunque prontamente sostituiti però il disagio che si viene a creare è notevole perchè l'usura del parco macchine è alta, ci aggiriamo sui 15-16 anni". A breve ci sarà l'inaugurazione dei nuovi bus che andranno a sostituire quelli più vecchiotti ma per Napoli ci servono i bipiano. E intanto da martedi, proprio per sopperire all'anzianità della maggior parte dei mezzi entreranno in funzione 12 bus nuovi di zecca. “Sono 12 mezzi a un piano che la Regione ha dato all'azienda, tra cui ci sono anche quelli urbani. speriamo sia solo il primo passo di un riammodernamento profondo del parco mezzi"..