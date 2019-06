Il Questore Botte attore per un giorno al fianco dei deboli Presentata l'iniziativa della Polizia di Stato "A Teatro, tra la gente"

Il questore di Avellino Luigi Botte attore per un giorno. Indosserà i panni di Giovanni Ruoppolo nella commedia napoletana la fortuna con la effe maiuscola scritta a quattro mani da Armando Curcio ed Eduardo De Filippo. L’appuntamento, organizzato dall’Ente Culturale di ispirazione cattolica “Schola Cantorum San Lorenzo Martire–Nicola Vigliotti” di San Lorenzello, con ingresso gratuito, è per venerdi 14 giugno presso l’Auditorium del Liceo Ginnasio Statale “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi.

Lo scopo dell'evento è benefico i fondi raccolti, verranno interamente devoluti alla “Giada Onlus”– Associazione Volontariato Genitori di Disabili di Rocca San Felice. Questa mattina nella Sala Manganelli della Questura sono stati illustrati i dettagli della manifestazione alla presenza anche del sindaco di di Sant’Angelo Marco Marandino e del dirigente scolastico dell’Istituto che ospiterà manifestazione Rosanna Repole.

“E’ la dimostrazione tangibile dell’impegno della Polizia di Stato a sostegno delle fasce deboli e bisognose - ha dichiarato Botte - in piena sintonia con il nostro motto “Esserci Sempre”. Non serve solo la prevenzione ma anche il sostegno alle fasce deboli. Speriamo in una grande partecipazione ma la vera vittoria sarà quella di raccogliere il maggior numero di fondi. Spero solo nella magnanimità di chi assisterà allo spettacolo. Siate buoni, in questo campo siamo dei dilettanti.”