Dal Sannio express al treno del vino: così rinasce la Campania Tre itinerari d'eccezione per riscoprire e valorizzare i territori dell'entroterra

Tre itinerari d'eccezione per riscoprire e valorizzare i territori dell'entroterra campano e le eccellenze storiche, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della regione.

E' l'offerta turistica che domenica 16 giugno la Fondazione Fs propone, con l'allestimento di tre convogli d'epoca, a quanti vorranno vivere una giornata a ritmi rilassanti. Con il treno del vino "Le tre Docg", percorrendo la ferrovia turistica dell'Irpinia, sara' possibile raggiungere i centri di Luogosano e Taurasi dove, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, sono organizzate escursioni e degustazioni delle produzioni a marchio Docg del territorio, con visita a vigneti e cantine.

La partenza da Benevento e' programmata alle 09.00 con fermata ad Avellino (10.00) e arrivo a Luogosano alle 10.50. Il ritorno, dalla stazione di Taurasi, alle 17.30, con arrivo ad Avellino alle 18.20 e a Benevento alle 18.55. Il costo del biglietto e' di 12 euro per gli adulti e 6 euro per i ragazzi. Per maggiori informazioni contattare l'associazione In Loco Motivi ai numeri 331.085593, 328.8477535 o, in alternativa, inviando una mail a inlocomotivi2018@gmail.com.