Lutto cittadino a Mirabella, oggi i funerali di Moreno Alle 17 nella chiesa Madre

E' il giorno del lutto cittadino oggi a Mirabella Eclano per i funerali di Moreno Caso, che si terranno alle ore 17, presso la Chiesa Madre. Moreno è morto lo scorso giovedì alle 4 del mattino nel comune di Bonito. Moreno, stando a quanto riferisce la ricostruzione della tragedia, in sella alla sua moto, è andato a sbattere contro alcune auto in sosta. Un incidente semplice, come se ne sentono tanti, ma tanto è bastato affinchè la giovane vita del ragazzo venisse spezzata. Il via libera per la celebrazione del rito funebre, è arrivato nel pomeriggio di ieri, dopo l’autopsia effettuata del medico legale Emilio D’Oro, nominato dal sostituto procuratore che coordina l’inchiesta Assunta Tillo. L’esame autoptico è stato svolto alla presenza dei consulenti dei familiari di Moreno. Adesso, dopo la giornata di lutto cittadino, Moreno riceverà l’ultimo saluto da parte della sua Mirabella Eclano.