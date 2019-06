Terremoto, lieve scossa in Irpinia. Epicentro a Melito L'Ingv ha registrato l'evento tellurico di magnitudo 1.6

Terremoto, lieve evento sismico registrato in Irpinia quello registrato e pubblicato sul portale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è stato registrato nel territorio di Melito Irpino. La scossa di magnitudo 1.6 è stata registrata la scorsa notte intorno all'una. La sala sismica dell'Ingv di Roma ha attestato il sisma esattamente a mezzanotte e 48 minuti. Non si registrano danni e persone. Nessuna segnalazione alle forze dell'ordine e vigili del fuoco. Scorrendo i dati del portale ufficiale dell’Ingv non si attestano altri eventi in Campania nelle scorse ore.