Chiedono soldi per donna in ospedale. Il sindaco:E' una truffa L'avviso del sindaco. Indignazione a Pratola Serra

Truffatori senza scrupoli in azione in Irpinia, dove c'è chi specula sulla salute della gente, facendo leva sul cuore buono della gente pronta a dare una mano. La comunità si è subito mobilitata per aiutare una concittadina ricoverata in ospedale, ma c'è stato chi ha approfittato delle persone, tanto da costringere l'amministrazione comunale di Pratola Serra ad allertare la popolazione attraverso una nota ufficiale. “Siamo venuti a conoscenza che a Pratola Serra in questi giorni - fanno sapere dal Comune - una signora avvicina i cittadini chiedendo loro soldi a nome della signora Monalisa Mirela Cobzaru, purtroppo ricoverata in ospedale con gravi problemi di salute. Si tratta di una truffa, pertanto invitiamo tutti a diffidare da queste persone e a denunciare comportamenti ed azioni sospette”, sottolinea il sindaco Emanuele Aufiero.