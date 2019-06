Giù dal tetto: migliora 28enne. La madre si era tolta la vita Bagnoli Irpino sotto choc

Emergono nuovi particolari sul caso del 28enne di Bagnoli Irpino che, nella giornata di ieri, è volato giù dal quarto piano: il giovane , stando a quanto si apprende, ha perso la madre 7 mesi fa. La donna si era gettata proprio dal quel tetto. Potrebbe essersi trattato di un gesto estremo, disperato, volontario.

Il 28enne, dopo la morte della madre, era andato a vivere con i nonni paterni. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine i fili per stendere i panni avrebbero attutito il volo verso terra del ragazzo.

A seguito della caduta, il ragazzo ha riportato fratture a livello del bacino, ma nessun danno a livello cerebrale. Attualmente è cosciente, fanno sapere i medici del Moscati, ma è ancora ricoverato in prognosi riservata. Nelle prossime ore è atteso il nuovo bollettino medico. Sconcerto e apprensione in paese per le sorti del 28enne.