Che cos'è quella nuvola nei cieli di Solofra? In tanti si domandano la natura del fenomeno, interrogandosi sulla forma umana della nuvola

Strano avvistamento nei cieli di Solofra. Improvvisamente all'orizzonte è apparsa un nuvola, bianca, candida che sembrava avere fattezze umane. Il curioso avvistamento è avvenuto lungo la panoramica che porta alla località Scorza.

Un particolare che ha subito catalizzato l'attenzione di tanti. Dalla foto che ci è stata girata si evince come nel cielo azzurro quella nuvola abbia preso le sembianze di un essere umano. Non è chiaro si possa trattare di una nuvola di fumo o altro, fatto sta che sul web è già iniziato il tam-tam: c’è chi grida al miracolo vedendo il corpo della Madonna, chi quello di Gesù, chi invece bacchetta i tanti che fomentano di alone divino quanto accaduto dicendo di non vedere nulla. Qualcuno ancora collega lo strano fenomeno per dolorose perdide avvenute nelle ultime ore nella città della Concia. Chissà. Un fatto curioso certo, che ha acceso la fantasia di tanti. Un evento che, nella sua unicità, sta infiammando il dibattito popolare.