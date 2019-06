Esce a cercare origano, 49enne stroncato da un malore Tragedia a Montaguto

Tragedia in aperta campagna nel territorio di Montaguto irpino. Questo pomeriggio intorno alle 15,30 è stato ritrovato senza vita un 49enne del posto. L'uomo era uscito stamattina presto per cercare origano. La madre non vedendolo rientrare ha deciso di allertare i soccorsi. La comunità di Montaguto si è subito attivata. L'intero paese si è mobilitato facendo scattare una ricerca palmo a palmo sul territorio, in sinergia con la macchina dei soccorsi con in campo Carabinieri, Protezione Civile Aios Ariano Irpino, Protezione Civile di Savignano Irpino e la Flumerese. Ore di ricerche frenetiche in paese, poi intorno alle 15 la segnalazione di un residente che ha ritrovato il 49enne riverso in terra. A stroncare l'uomo pare sia stato un malore fulminante, forse dovuto al caldo torrido delle ultime ore.