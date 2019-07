Inaugurazione Universiadi: al San Paolo arriva Carmen Pierri Tanti artisti sul palco della festa inaugurale, tra questi anche la vincitrice di The Voice

Conto alla rovescia per la cerimonia di inaugurazione delle Universiadi. Allo Stadio San Paolo si svolgerà il grande evento con migliaia di performer, Malika Ayane, Bebe Vio, Anastasio e tanti effetti speciali. Tra i vari artisti che si alterneranno sul palco ci sarà anche Carmen Pierri, la vincitrice della edizione 2019 di the Voice. La cantante irpina canterà il suo inedito “Verso il mare”. Una esibizione attesissima quella di giovanissima cantante di Montoro. A soli sedici anni e in pochi mesi si è riuscita ad imporre all’attenzione di tutti i media nazionali e non solo. Le sue esibizioni dopo il talent hanno conquistato tutti in un crescendo di esperienza, emozione e talento. La sua presenza alla cerimonia delle Universiadi rappresenta un ulteriore tassello, un successo per una cantante tanto giovane quanto brava. La cerimonia di apertura dell’Universiade 2019 a Napoli e in Campania si svolgerà allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta il 3 luglio 2019. Sarà una serata bellissima con tantissimi performer, almeno 1500, ed ospiti importanti che daranno il benvenuto ai tanti atleti universitari.

La cerimonia sarà trasmessa in mondovisione (in Italia su Rai2) e ci sarà anche un maxi schermo su cui verranno trasmessi sia questo evento inaugurale sia tutte le gare d’atletica. È ideata e prodotta da Balich Worldwide Shows, con tanti anni di esperienza nel settore ed il cui team creativo ha realizzato 20 Cerimonie Olimpiche, l’Albero della Vita di Expo Milano 2015 ed anche “Giudizio Universale”, il primo show permanente d’Italia.

La U nello stadio rappresenterà, simbolicamente, un abbraccio che accoglierà le migliaia di atleti, mentre Mariafelicia Carraturo, apneista profondista partenopea record del mondo, sarà simbolicamente una moderna Partenope, una sirena che racconterà il mito della città. Successivamente verrà messo in scena un Vesuvio tecnologico e tridimensionale con luci e led colorati ed il Golfo con una grande onda, sempre per riprodurre il mito di Partenope. Saliranno sul palco Malika Ayane, Carmen Pierri, Andrea Bocelli, Anastasio e Bebe Vio, campionessa paralimpica. Infine, ci sarà la musica di Anastasio, il rapper di 22 anni che ha vinto l’ultima edizione di X-Factor e che accompagnerà l’accensione del fuoco della conoscenza. Gli atleti di judo, invece, si esibiranno ricreando le varie discipline sportive che vedremo durante l’Universiade.