Lutto in Irpinia: addio al dottore Cosmo Cerrato Politico e amministratore si e' spento a casa sua ad Avellino. Oggi i funerali a Montoro

Lutto a Montoro per la morte del dottor Cosmo Cerrato. Storico sindaco della città della valle dell'Irno di quella che era Montoro Superiore, Cerrato ha avuto un ruolo cruciale nella crescita del suo paese. Politico appassionato e brillante, professionista attento e sempre impegnato, Cosmo Cerrato lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e nella sua comunità. Grazie a ruoli apicali nella sua carriera ha saputo farsi conoscere e apprezzare nel panorama politico irpino e non solo. In tanti stanno raggiungendo suo figlio Antonello Cerrato, consigliere comunale a Montoro, e famiglia per la scomparsa del caro Cosmo . La camera ardente è allestita presso la sua abitazione ad Avellino in via Matteotti per proseguire Oggi sabato 13 luglio alle ore 15 nella sua San Pietro di Montoro dove sarà celebrato il rito funebre alle ore 17.