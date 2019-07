L'eclissi lunare da Montevergine: la foto è virale Ecco la magia nei cieli di Irpinia e non solo

L'eclissi lunare c'è stata e in tanti l'hanno ammirata. Un crescendo affascinante col suo portato di bellezza e misticismo. Nella foto, a cura dell'Osservatorio di Montevergine, ecco come si è mostrata agli occhi di attenti osservatori che hanno saputo immortalare la sequenza astrale condividendola sulla pagina social. Neanche a dirlo la foto bellissima e spettacolare, è diventata virale in poche ore catturando l'attenzione dei più. Complici le condizioni meteo di cielo sereno su gran parte dell'Irpinia, come del resto delle regioni italiane, il fenomeno è stato visibile anche ad occhio nudo.

Il contatto, che sancisce l'inizio della vera e propria eclissi lunare, si è verificato intorno alle ore 22, mentre il picco massimo è stato raggiunto alle 23:30.In quel momento il disco lunare è apparso ampiamente oscurato dall'ombra della Terra, presentandosiin parte rossastro e in parte bianco-giallognolo. Superato il picco è iniziata la fase di uscita dal cono d'ombra, che è avvenuta in questi minuti.

Neanche a dirlo dalla vetta del Monte Partenio così in alto e così lontano dalle luci delle città e comuni lo spettacolo è stato mozzafiato.