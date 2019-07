Bimbo beve soda caustica. Migliora il piccolo Pasquale Lesioni al cavo orale e gastroscopia finita al Santobono. Il piccolo resta sotto osservazione

Resta ricoverato sotto strettissima osservazione al Santobono di Napoli, Pasquale, il bimbo di quattro anni che, stamane a Preturo di Montoro, ha ingerito accidentalmente della soda caustica. Il piccolo si è sentito subito male, intorno alle 11. Il nonno resosi conto della gravità di quanto accaduto ha subito preso il bambino insieme alla mamma e con la propria auto si è diretto presso l’ospedale Landolfi di Solofra. I medici hanno predisposto il trasporto immediato con un apposita ambulanza verso l’ospedale pediatrico napoletano. Momenti concitati hanno scandito la partenza del piccolo alla volta di Napoli, tra la comprensibile apprensione dei familiari. Il padre è stato subito avvisato, essendo un lavoratore fuori sede dal comune della Valle dell'Irno.

"Siamo vicini ai familiari in questo momento di grande apprensione - commenta il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto -. Mi sto tenendo in stretto contatto con i consiglieri per cercare di conoscere quanto prima il nuovo bollettino medico. Per ora vogliamo solo esprimere la nostra massima vicinanza e solidarietà ai familiari in queste ore così difficili".

Dai primi esami strutturali i medici hanno riscontrato prevedibili lesioni al cavo orale, ma si temono danni all’apparato digerente. Solo accertamenti più accurati potranno accertare quali siano i reali danni per la salute del piccolo.Secondo quanto emerso dai primi accertamenti il piccolo si sarebbe provocato ustioni alla bocca. Un esame endoscopico (gastroscopia) rivelerà se ha riportato danno anche all'esofago e allo stomaco. Nel corso del pomeriggio, dopo l'esame endoscopico, il bimbo verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Solo nelle prossime ore e quando saranno effettuati tutti gli esami e cure del caso si potrà avere un quadro più chiaro delle sue condizioni di salute. Intanto sul social ci sono tanti messaggi di incoraggiamento per il piccino che da poche ore pare sia ritornato in reparto e abbia scampato la fase critica della degenza.

Nel pomeriggio lo staff di medici specialisti si riunirà per confrontare i dati degli esami e fornire un quadro completo sulle condizioni di salute del piccino. L’intera comunità prega per il piccolo Pasquale, sicuri di poterlo abbracciare quanto prima. Sul caso sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Montoro Inferiore agli ordini del luogotenente Raffaele Fresa della Compagnia di Baiano.