Universiadi, 300.000 ticket staccati: "E' stato un successo" Il Commissario Basile da Avellino fa un bilancio della kermesse internazionale

Oltre 300mila ticket venduti e 3mila persone presenti solo per la finale del torneo di basket al Paladelmauro. Gianluca Basile, commissario straordinario Universiadi 2019, snocciola qualche numero sull'evento appena concluso a Napoli e in Campania.

Lui, irpino, lo fa proprio da Avellino, a margine della conferenza stampa per fare il punto su una kermesse che ha richiamato gente e atleti da tutto il mondo. “Abbiamo avuto una grande visibilità, il bilancio è sicuramente positivo soprattutto se pensiamo come eravamo messi un anno fa e fino al giorno prima dell'inaugurazione eravamo ancora lì a sistemare l'ultimo sediolino del San Paolo”.

Si aprirà presto la partita delicata della gestione degli impianti. A Napoli la situazione è più difficile, ci sono tanti impianti ristrutturati ma tanti che versano ancora in situazione di degrado e che devono fare i conti con la mancanza di fondi per la manutenzione. Ad Avellino la situazione è migliore, proseguiranno i lavori alla pista d'atletica del campo Coni per restituirlo interamente alla città ma Basile ne approfitta per lanciare un monito: “Si evitino gli errori del passato, gli enti locali hanno una grande responsabilità”.

Gli fa eco Bruno Iovino: "Siamo nella storia con la fiaccola che ha iniziato il suo percorso da Montevergine. E' indubbio che tutto si può fare meglio ma visti i tempi ristrettissimi credo che abbiamo fatto il massimo. Ad Ariano abbiamo avuto ottime presenze per la pallavolo, magari ad Avellino siamo arrivati all'ultimo momento per sistemare tutto, specie al Partenio, ma io sono soddisfattissimo".