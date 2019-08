Avellino. Il matrimonio di Nello e Peppe, gli sposi dell'anno Maxi festa a Paestum per i due innamorati di Aiello del Sabato

Vita felice per i due innamorati! E' solo uno dei post a corredo della foto rilanciata sui social per festeggiare Nello e Peppe i due sposi di Aiello del Sabato che dopo essersi sposati, hanno festeggiato all'ombra dei templi di Paestum. Una cerimonia che si è tenuta a Capaccio Paestum, una festa nella festa per celebrare una unione unica, fatta di amore, dolcezza e complicità.

” Noi due ci siamo conosciuti 6 anni fa, in iin bar dove Nello lavorava: è stato un colpo di fulmine per entrambi. Ci siamo frequentati per un anno e poi abbiamo deciso di andare a convivere". Così spiega Giuseppe, imprenditore nel ramo dell’informatica. Nello, affermato cuoco dell’avellinese non contiene la felicità grande di vedere ufficializzata la loro unione. Il matrimonio da favola contemporanea si è protratto fino a notte fonda, prima su una spiaggia di Paestum allestita per l’occasione. Un mega party per oltre 300 inivitati che hanno fatto festa fino all'alba per rendere indimenticabili le nozze di questi due innamorati. Viva gli sposi!