Caldo da record in Irpinia: i picchi nel montorese Sfiorati i 40 gradi

Continua il caldo torrido con la Protezione Civile che invita bambini, anziani e malati alla prudenza. Come annunciato nel bollettino meteo di ieri, l'ondata di caldo in atto sull'Irpinia ha raggiunto quest'oggi la massima intensità. Il termometro ha toccato la soglia dei 40°C nel montorese e nella Valle del Calore. Sulla pagina facebook dell'Osservatorio di Montevergine sono state pubblicate le temperature più alte raggiunte in Irpinia.

Riportiamo, di seguito, le temperature massime rilevate in alcune località irpine (fonte dati: www.campanialive.it, Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Campania e Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Puglia).

Montoro Inferiore: 39.6°C

Mirabella Eclano: 39.5°C

Serino: 38.2°C

Avellino centro: 37.7°C

Caposele: 37.6°C

Calitri: 36.5°C

Mercogliano: 36.2°C

Monteforte Irpino: 35.3°C

Ospedaletto d'Alpinolo: 35.3°C

Teora: 35.2°C

Bagnoli Irpino: 34.2°C

Nusco: 33.8°C

Bisaccia: 32.2°C

Lago Laceno: 32.1°C

Montevergine (osservatorio): 29.3°C

Montevergine (vetta): 27.9°C