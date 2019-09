E' morta Suor Anna. Aveva solo 44 anni. "Ciao anima bella" Il dramma, Avella e Sperone piangono la suora col sorriso

Aveva solo 44 anni Suor Anna, che prestava servizio presso le suore Pallottine di Avella. Una notizia che ha profondamente sconvolto i comuni del Baianese e Mandamento. La giovane suora era ricoverata in un ospedale romano da circa un mese per delle complicanze ad un intervento chirurgico. Don Giuseppe Parisi, parroco di Avella la ricorda cosi: “Un’anima bella dal dolcissimo sorriso. Affabile e particolarmente sensibile. Veramente una gran brava persona. Per la nostra comunità avellana è stata un dono, una grazia di Dio. Avevamo tanti progetti da realizzare insieme, tutti miranti alla cura della interiorità della persona. Ero felice perché il Signore ci aveva inviato una suora giovane, dinamica e di grande fede che ci avrebbe accompagnati nel cammino della vita… Il Signore l’ha voluta con Sé, in Paradiso. Perché? Chissà! Un giorno quando Lui vorrà ci risponderà e ci ritroveremo tutti immersi nella infinita bellezza del Suo amore…Preghi per me, per noi, per questo popolo di Avella che l’ha amata”. Nei prossimi giorni si terranno i funerali intanto sul social scorrono i ricordi di chi ha conosciuto Suor Anna, che della fede, solidarietà, preghiera e impegno per il prossimo aveva fatto scelta di vita.