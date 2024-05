L'ex parroco candidato sindaco: "Poi mi sposerò, ma serve tempo" Chiusano San Domenico. Dall'abito talare alla fascia tricolore Antonio Romano pronto alla sfida

Dall'abito talare alla fascia tricolore. È il percorso che spera di completare Antonio Romano, ex parroco della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Chiusano San Domenico (Avellino), che a febbraio scorso ha lasciato il sacerdozio e oggi è candidato sindaco del piccolo comune irpino. Il simbolo della lista civica "Liberazione per Chiusano", che lo sostiene, ritrae una catena rotta a simboleggiare la volontà di "liberare Chiusano e magari anche l’Italia da un certo modo di fare e di considerare la politica". Una decisione, quella di candidarsi, che viene vista con diffidenza da una parte della cittadinanza, ancora memore di quanto accaduto lo scorso febbraio, quando l'allora prete don Antonio Romano annunciò che avrebbe lasciato il sacerdozio "per amore di una donna". Oggi, spiega il candidato Antonio Romano, "molti amici mi hanno confidato che se fossero passati almeno un paio di anni dalla mia rinuncia al ministero, non avrei avuto problemi a vincere. Purtroppo - aggiunge -alcune cose non dipendono solo da me, dai miei calcoli e dalle mie intenzioni. Ho messo già in conto che ci sono alcune persone, soprattutto anziane, che non riescono a superare i pregiudizi, le diffidenze e i dissapori nei miei confronti per la mia vicenda personale, e, nonostante la mia pubblica richiesta di perdono, si sentono ancora feriti, delusi o traditi. Li comprendo benissimo e rispetto i loro sentimenti. Nessuno è obbligato a compiacermi, a stimarmi, ad amarmi o a votarmi. Dal mio punto di vista ha trionfato l’amore, la verità, la giustizia e la coerenza". La sfida elettorale vedrà di fronte all'ex parroco il sindaco uscente di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, esponente di Forza Italia, con la sua lista "Chiusano bene comune".

E sulle prossime nozze Antonio Romano spiega: bisogna completare alcuni passaggi, per poi poterci sposare. Serve tempo. Vogliamo sposarci in chiesa, anche con rito religioso. C'è bisogno di un lungo periodo. Sarebbe inutile celebrare solo il civile, vogliamo celebrare un matrimonio cncordatario, civile e religioso, e serve tempo. Credo passeranno alcuni mesi e poi potremo sposarci".