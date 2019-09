Crollo termico a Montevergine: venti freddi, 10° sul Partenio Raffiche di venti freddi stanno battendo il monte

Che le condizioni meteo dovessero subire un brusco cambiamento era cosa nota, ma il tracollo termico registrato in Irpinia ha stupito anche i bene informati, che si dicevano pronti al cambio repentino di temperatura. A rendere noto il bollettino delle temperature è l'osservatorio di Montevergine sulla sua pagina social. "Sul Partenio sono in azione, dal tardo pomeriggio di ieri, venti relativamente freddi provenienti da nord-est. Nel corso della notte, alla quota di 1485 m s.l.m, abbiamo rilevato una temperatura minima di soli 9.8 C. Il vento ha raggiunto un’intensitá massima di 41 nodi, pari a 76 km/h".